В случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге будущей буферной зоны. Как сообщает NBC News, речь идет о дистанционном контроле, тогда как для наблюдения на земле планируется пригласить миротворцев из третьих стран, например из Саудовской Аравии или Бангладеш.

Буферная зона станет обширной демилитаризованной территорией, её параметры пока обсуждаются. За её безопасность могли бы отвечать военные государств, не входящих в НАТО.

Кроме того, Турции может быть поручено обеспечение свободного движения товаров и услуг через Чёрное море. Ранее Анкара уже выступала гарантом в рамках «зерновой сделки», позволившей Украине год экспортировать сельхозпродукцию по морю.