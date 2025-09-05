Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назначен новым заместителем премьер-министра и министром юстиции. Об этом сообщает BBC News.

Перестановки в правительстве провёл премьер-министр Кир Стармер после того, как вице-премьер Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за налогового скандала.

Пост главы МИД теперь заняла Иветт Купер, министром внутренних дел стала Шабана Махмуд. В то же время Иэн Мюррей лишился должности госсекретаря по делам Шотландии, а Люси Пауэлл покинула пост лидера Палаты общин.

Ожидается, что в ближайшее время могут последовать новые изменения в составе кабинета.