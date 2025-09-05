Правительственные делегации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна сегодня совершили взаимные визиты.

Встреча стала практическим продолжением договорённостей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне.

Стороны обсудили вопросы делимитации и разминирования отдельных участков границы, восстановление и строительство необходимой инфраструктуры, а также сроки реализации проектов для синхронизации действий по созданию коммуникаций. Руководители делегаций также обменялись мнениями о проведении следующего заседания госкомиссий по делимитации границы и вопросам безопасности.