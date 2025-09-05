Ким Чен Ын покинул Пекин с серьёзными дипломатическими успехами, отмечает The New York Times. Северная Корея не только продемонстрировала своё растущее геополитическое влияние, но и фактически была признана ядерной державой.

В итоговом заявлении Китая и КНДР не прозвучало упоминание о денуклеаризации Корейского полуострова — это расценено как дипломатическая победа для Пхеньяна. Ким Чен Ын давно добивается признания северокорейского ядерного арсенала как свершившегося факта.

«Китай не будет официально признавать КНДР ядерной державой, но он больше не настаивает на её разоружении», — заявил Ли Бён Чхоль, аналитик Института дальневосточных исследований в Сеуле.

По словам профессора Лейфа-Эрика Исли, Северная Корея прошла путь от единодушных санкций СБ ООН до признания со стороны его постоянных членов — России и Китая.