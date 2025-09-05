В России стремительно растёт число уголовных дел против военных, торгующих оружием, вывезенным с фронта. По данным «Вёрстки», количество таких процессов после начала «СВО» увеличилось как минимум втрое: если раньше гарнизонные суды рассматривали десятки дел в год, то теперь речь идёт о сотнях.

Четверть всех дел приходится на приграничные регионы — Курскую область и аннексированный Крым, где чаще всего вскрываются схемы нелегального оборота. С фронта в Россию вывозят всё: пистолеты Макарова, автоматы Калашникова, иностранные винтовки, гранаты и даже гранатомёты.

На «чёрном рынке» оружие стоит копейки: автоматы уходят по 10–15 тысяч рублей, гранаты — за несколько тысяч. Один из военных признался журналистам, что проблем с продажей нет: оружие заранее «списывают» во время затишья на позициях.