Венгрия продолжает закупать российскую нефть открыто, тогда как многие европейские страны приобретают ее тайно через обходные маршруты. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого в соцсети X привел госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Золтан Ковач.

«У Венгрии нет другого выбора, поэтому мы открыто покупаем российскую нефть. В то время как некоторые страны ЕС делают то же самое, но тайно, через Азию, потому что это дешевле», — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии назвал лицемерной позицию тех, кто публично критикует Будапешт и Братиславу, но при этом импортирует российское сырье обходными путями.