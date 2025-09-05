Американская компания Tesla предложила новую схему выплаты компенсационной премии генеральному директору Илону Маску. Он может получить беспрецедентные $1 трлн, сообщило агентство Bloomberg.

Компания подала заявление в комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, в котором приводятся детали нового плана. Он рассчитан на 10 лет. Если будут выполнены его условия, то Маск будет контролировать 25% акций компании.

Основным условием назван рост рыночной стоимости компании. «В 2018 году от Илона требовалось, чтобы темпы роста стоимости Tesla исчислялись миллиардами долларов. В 2025 году от него требуется, чтобы они росли на триллионы. Чтобы быть точным: он должен создать примерно $7,5 трлн дополнительной стоимости для акционеров, чтобы получить премию», — говорится в документе.