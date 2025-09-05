Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с заявлением, осуждающим убийство молодого заключенного канакского происхождения (условное имя – Джеймс) во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году.

«3 сентября французское издание Le Monde опубликовало статью под заголовком «Сокрытая смерть во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году», в которой говорится, что 13 мая прошлого года в пенитенциарном учреждении «Кэмп-Эст» в столице Канакии (Новая Каледония) Нумеа вспыхнул бунт заключенных. В ходе инцидента заключенные этого учреждения, где содержалось около 600 человек, взяли в заложники трех надзирателей, большинство камер видеонаблюдения были выведены из строя. Чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, на территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Результаты проведенного следствия показывают, что во время тех событий молодой заключенный канакского происхождения с условным именем Джеймс подвергся физическому насилию со стороны правоохранительных органов и спустя четыре дня скончался от полученных травм.

Согласно полученной информации, Джеймс не участвовал в произошедшем бунте, а оставался в своей камере. По словам очевидцев, во время вмешательства правоохранительных органов Джеймс был избит, затем вместе с другими заключенными отведен в зону без камер видеонаблюдения, где и подвергся физическому насилию. Кроме того, Джеймсу и другим пострадавшим заключенным не была оказана необходимая медицинская помощь.

Согласно показаниям заключенных, голос Джеймса в последние дни его жизни значительно ослаб, а затем и вовсе пропал. Он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось. Хотя официальное заявление о точной причине смерти пока не сделано, прокуратура Нумеа подтвердила начало следственных действий по факту инцидента. В настоящее время продолжаются судебно-медицинская экспертиза и другие необходимые исследования.

Следует отметить, что официальное число погибших в результате событий мая 2024 года достигло 15 человек.

Примечание: тюрьма «Кэмп-Эст» на протяжении многих лет подвергается серьезной общественной и юридической критике из-за тяжелых условий содержания, переполненности и насилия в отношении заключенных. Отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, бесчеловечное обращение, особенно с несовершеннолетними заключенными, и насилие в отношении них являются одними из основных проблем учреждения. Именно поэтому в ключевые положения Буживальского соглашения было добавлено требование о коренной реконструкции тюрьмы «Кэмп-Эст» и ее адаптации в соответствии с гуманными принципами.

Семья и адвокат Джеймса подали три отдельных гражданских иска в связи с его смертью. Правозащитники обвиняют в инциденте представителей власти, в частности правоохранительные органы, в превышении полномочий и применении физического насилия. Согласно информации, опубликованной газетой Le Monde, смерть Джеймса не отражена в официальной статистике.

Бакинская инициативная группа объясняет сокрытие этой смерти французским правительством несколькими факторами: во-первых, его смерть наступила не непосредственно во время уличных беспорядков, а в тюрьме «Кэмп-Эст». Это дало основание квалифицировать инцидент как незарегистрированную и неофициальную смерть.

Во-вторых, ход судебного разбирательства относительно причины смерти и результаты экспертизы не обнародованы. Это искусственно затягивает процесс привлечения виновных к ответственности.

В-третьих, вывод из строя камер видеонаблюдения в тюрьме во время беспорядков привел к уничтожению визуальных свидетельств инцидента, что привело к затягиваю расследования. В результате трагическая смерть Джеймса не нашла отражения в официальной статистике и была скрыта от общественности», — говорится в тексте заявления.