Ключевым игроком в блокировании членства Азербайджана в ШОС стало МИД России. По данным дипломатических источников, именно Москва вместе с Индией заранее согласовала этот шаг, выставив Дели формальным инициатором, а сама предпочла остаться в тени.

Такой манёвр, отмечает АПА, можно расценивать и как демонстрацию неуважения к Китаю. Ведь Пекин, опираясь на «шанхайский дух», активно поддерживал расширение организации и прямо выступал за вступление Азербайджана. Однако на саммите в Китае именно Москва и Дели заблокировали процесс, фактически бросив вызов не только Баку, но и Пекину.