Завершился судебный процесс по кассационной жалобе в отношении Фуада Агаева, Гурбана Джумшудова, Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова и Джавида Агададашова, обвиняемых по «Тертерскому делу». Как сообщает Report, на процессе в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба потерпевшего об ужесточении наказания для подсудимых.

Жалоба не была удовлетворена, решение суда нижней инстанции оставлено без изменений.

Решением Бакинского военного суда Фуад Агаев приговорен к 13 годам, Гурбан Джумшудов — к 10 годам, Фуад Ахундов — к 9,5 годам, Рамиль Ахмедов — к 9,5 годам, Джавид Агададашов — к 10 годам лишения свободы.

В декабре 2021 года Генпрокуратура Азербайджана приняла решения о возобновлении уголовных дел по «Тертерскому делу». В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек по подозрению в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий.

Им было предъявлено обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК АР.