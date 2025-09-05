С 8 сентября водители, работающие с агрегаторами такси, скорее всего, не смогут принимать заказы клиентов с территории Международного аэропорта Гейдара Алиева. Как стало известно со слов водителей такси, с понедельника, независимо от класса такси, все водители, высаживающие пассажиров в аэропорту, должны будут разворачиваться обратно. Мобильные приложения Bolt, Yango и т.д. для поиска новых клиентов не будет принимать новые заказы, пока водители не покинут территорию аэропорта. Однако даже выехав за шлагбаум аэропорта, таксисты не смогут взять новые заказы, так как на всей прилегающей территории установлены знаки запрещенной парковки. Тем самым таксисты вынуждены будут возвращаться обратно в холостую, а значит, работать в ущерб себе.

Отмечается, что в аэропорту будут работать лишь транспорт Бакинской службы такси и экспресс-автобусы. Автомобили Бакинской службы такси хорошо известны всем как «лондонское такси». По словам водителей, стоимость проезда в нем с аэропорта до центра города составит около 40-50 манатов, хотя сама Бакинская служба такси пока не озвучивала таких расценок.

Между тем эту новость на своей странице в соцсети подтвердил глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров. Однако официального заявления от гоструктур до сих пор не последовало. Как в Государственном агентстве наземного транспорта, так и в Минцифры воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие у них информации. А вот агрегаторы информацию отрицать не стали.

Данное решение вызвало сильное возмущение как среди водителей такси, так и среди граждан. Многие уверены, что запрет на работу доступных служб такси сильно ударит по карману. Особенно от этого пострадают сами таксисты. Лицам, часто приезжающим в аэропорт, также придется сложно. Люди уверены, что теперь им придется платить в три раза больше, чтобы воспользоваться услугой такси в аэропорту.

Таксисты уверены, что данное нововведение как-то связано с Гран-при Азербайджана, Формулой-1, которая в текущем году пройдет в Баку с 19 по 21 сентября, когда приедут иностранные туристы. Водители надеются на то, что после окончания королевских гонок им все же разрешат забирать клиентов с аэропорта.