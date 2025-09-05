Азербайджан выразил благодарность Международной организации гражданской авиации (ICAO) за внимание к расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря прошлого года близ Актау, и за поддержку, оказанную Казахстану, проводящему следствие.

Как сообщает Министерство цифрового развития и транспорта, об этом было заявлено на встрече делегации во главе с заместителем министра Эльмином Мамедовым с генсеком ICAO Хуаном Карлосом Салазаром и региональным директором бюро организации по Европе и Северной Атлантике Николасом Ралло в швейцарском Берне.

Азербайджанская сторона подчеркнула важность проведения расследования специализированными и опытными экспертными органами. В ICAO напомнили, что детальное и беспристрастное расследование является одним из ключевых требований Чикагской конвенции (Приложение №13).

Организация подтвердила приверженность поддержке стран-членов в соблюдении глобальных стандартов авиационной безопасности.

На встрече также была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между ICAO, Государственным агентством гражданской авиации и авиационной отраслью Азербайджана.

Баку вновь заявил о своей поддержке политики ICAO в части внедрения международных стандартов по безопасности полетов, авиационной охране и защите окружающей среды.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и 3 — Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.