С 24 по 26 сентября в Баку состоится III Международный статистический форум СНГ. Об этом сообщает Интернет-портал СНГ. Форум объединит представителей национальных статистических служб, международных организаций, государственных ведомств и исследовательских кругов.

Темой форума станет «Перспективы развития статистики: роль международных проектов». Участники обсудят методологию, национальный и международный опыт, а также перспективы реализации глобальных статистических инициатив, включая Систему национальных счетов 2025, Программу международных сопоставлений 2024 на основе паритета покупательной способности валют, переписи населения и жилищного фонда (раунд 2030), а также мониторинг Целей устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено ключевым факторам эффективности проектов: применению информационных технологий, интеграции и использованию смарт-данных, а также институциональным и кадровым условиям.