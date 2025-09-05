Многие в США готовы возобновить или начать новую работу с Россией. Как передает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что США, как и Китай, Индия, относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«И там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами», — сказал Путин.

Как отметил российский президент, у России есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

Путин также обозначил готовность России совместно с Соединенными Штатами работать в Арктическом регионе.