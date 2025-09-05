Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Главы государств обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение сотрудничества между странами. Отмечается, что президент США оценил реализуемые в Узбекистане реформы, направленные на модернизацию экономики и повышение благосостояния населения страны.

При этом Мирзиеев обратил внимание на результаты внутренней и внешней политики правительства Трампа, а также отметил вклад и усилия Вашингтона по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов.