Отвечая на вопрос о роли России в союзе с Индией и Китаем, Владимир Путин вспомнил метафору председателя КНР Си Цзиньпина о «драконе и слоне», символизирующих Китай и Индию.

«О взаимодействии между драконом и слоном — это же не я сказал, это председатель Си Цзиньпин сказал. Потом уже добавили и медведя. Медведь, конечно, символ России. Медведь — он и есть медведь. Но у нас, вот мы на Дальнем Востоке находимся: самый большой тигр в мире — это, кстати, уссурийский, российский тигр!» — заявил Путин.