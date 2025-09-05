Израильская оборонная компания Robotican представила вооружённую версию своего гибридного дрона Rooster (в переводе с английского – «петух»), прозванного «боевым дроном-клеткой». Новая модификация оснащена высокоточной боевой системой и предназначена для действий в условиях плотной городской застройки и под землёй, сообщает Interesting Engineering (IE).

Название Rooster расшифровывается как «Роботизированная система наблюдения для тактического взаимодействия и разведки». Если ранее дрон использовался в основном как разведывательная платформа, то теперь благодаря установке 300-граммовой боевой части он способен выполнять функции барражирующего боеприпаса и наносить точечные удары внутри зданий, туннелей и других труднодоступных объектов.

«С вооружённым Rooster мы привносим точность и автономность в пространства, ранее закрытые для барражирующих боеприпасов. Войска смогут наносить хирургически точные удары, минимизируя риски для операторов и мирных жителей», — заявил генеральный директор Robotican Хагай Балшай.

Дрон сохраняет фирменный дизайн: защитная клетка позволяет ему катиться по земле, подниматься по лестницам и перемещаться по узким проходам, а роторы обеспечивают полёт при необходимости. Искусственный интеллект интегрирован в систему для обнаружения объектов, автономного сопровождения и захвата целей.

Rooster весит 1,6 кг и может нести до 300 граммов модульных полезных нагрузок, включая камеры, сенсоры и боевую часть. Система уже проходила испытания в Армии обороны Израиля, Управлении по борьбе с наркотиками США, у испанских вооружённых сил и поставлялась европейским спецподразделениям.