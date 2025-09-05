Бывшая модель Стейси Уильямс заявила, что в 1993 году президент США Дональд Трамп позволил себе недопустимые действия в её отношении. По словам женщины, это произошло в офисе Trump Tower в присутствии финансиста Джеффри Эпштейна.

В подкасте The Daily Beast Уильямс рассказала, что Трамп вышел в зону ожидания и начал прикасаться к ней, продолжая при этом вести непринужденную беседу с Эпштейном.

«Он двигал руками по моему телу, улыбался, а Эпштейн наблюдал за происходящим и тоже улыбался», — поделилась она.

На тот момент Уильямс было 25 лет, а Трампу около 46.