Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с RT поделился воспоминаниями о Джорджо Армани, который ушёл из жизни в возрасте 91 года.

«Я встречался с Армани, когда его привозили в Москву. Это был человек невероятной энергетики, культуры и статуса — воплощение всех лучших качеств мужчины. Жаль, что такие люди уходят», — отметил Лисовец.

Он подчеркнул, что бренд Армани всегда ассоциировался с «роскошью, стабильностью и элегантностью».

«Его одежду выбирали состоятельные люди, которые ценили качество тканей и изделий, но при этом не стремились к показной роскоши. Это было приверженность классическому пониманию красоты», — добавил стилист.

Отметим, что Владислав Лисовец является уроженцем Баку.