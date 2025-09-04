Во время визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин заявил о грядущем дефиците газа в дальневосточном регионе. Проблема обострилась вскоре после подписания меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, который потребует значительных дополнительных поставок.

Президент РФ отметил, что ситуацию в энергетике в целом удаётся решать, однако нехватка газа требует особого внимания. В качестве альтернативы Путин предложил активнее использовать уголь, которого, по его словам, «в России хватит на тысячу лет».

Среди других проблем он выделил слабое развитие сетей и отсутствие соединений между компонентами инфраструктуры.

По прогнозу Минэнерго, к 2030 году дефицит газа на Дальнем Востоке может составить 42%. Для его сокращения предлагалось строительство регазификационного комплекса на Камчатке, перемычки между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», а также проведение инфраструктуры в Бурятию и Забайкалье.

Несмотря на нехватку газа внутри страны, Москва уже договорилась с Пекином об увеличении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год и планирует новый газопровод. Эксперты предупреждают: ресурсов «Газпрома» может не хватить для выполнения всех обязательств.