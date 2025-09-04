Врожденная российская деструктивность пребывает в полной боевой готовности. А как же иначе, если практически у всего цивилизованного мира РФ вызывает и отторжение, и антипатию, и жалость одновременно, поскольку кремлёвские ориентиры и установки рождают лишь омерзение. Вторгаться на территорию соседней страны, называя при этом её граждан братским народом, которого непременно нужно «спасти», регулярно разгонять идеи неуемных имперских аппетитов, сыпать угрозами и оказывать давление на другие независимые государства, проявлять агрессию и неуважение, откровенно нарушать права собственных граждан и игнорировать международное — вот современный облик нынешней преступной России. Под видимыми добрыми намерениями российской стороны частенько скрывается злой умысел, щедро приправленный пресловутым желанием паразитировать на чувствительных темах.

Особое место в политике великодержавного умопомешательства занимает навык стравливания. При этом карманные медиа начинают истерично подогревать общероссийскую тенденцию нападок, усиливая, как они полагают, напряжённость.

Как сообщалось ранее, на днях в Киевской области произошёл трагический инцидент — во время конфликта на местном рынке был убит гражданин Украины азербайджанского происхождения Фарман Рагимов, 1964 года рождения, а его сын Исмаил Рагимов, 1997 года рождения, получил огнестрельное ранение. В РФ мгновенно зацепились за данный факт и стали его использовать в своих провокациях с тем, чтобы внести раздор между Азербайджаном и Украиной.

В беседе с Minval Politika украинский политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых городов Алексей Буряченко назвал случившееся трагедией, которая произошла исключительно на бытовой почве без какого-либо этнического и политического подтекста.

«Действительно случился трагический инцидент — произошёл вооружённый конфликт между украинцем и двумя этническими азербайджанцами. Предметом спора стала стоимость товара, то есть всё было связано с торговлей, бытовой конфликт. Поэтому вся пропагандистская волна, которая начала распространяться в российских пабликах, где к этому инциденту привязывается какой-то этнический или политический компонент, — манипуляция чистой воды», — сказал он.

Эксперт отметил, что в Украине представители азербайджанской диаспоры, граждане Азербайджана, а также граждане Украины азербайджанского происхождения всегда чувствовали себя уверенно, «у них всегда складывались тёплые и конструктивные отношения здесь, в том числе с представителями власти».

«Азербайджанцы помогают нам, воюют на нашей стороне, поэтому я не вижу и даже не могу вообще вспомнить какие-то серьёзные этнические или политические конфликты в отношении азербайджанцев здесь. Всё это исключительно российская пропаганда, российские манипуляции. Россияне пытаются испортить тёплые и конструктивные отношения, которые сложились между Азербайджаном и Украиной. В России ищут для реализации своих целей любой способ, даже используют такого рода трагедии, что выглядит весьма нелепо», — сказал Буряченко.

Другой украинский политолог Вадим Трюхан также считает, что в данном бытовом конфликте нет никакой политической подоплёки.

«Трагический инцидент, произошедший в Киевской области и унёсший жизнь гражданина Украины азербайджанского происхождения, вызывает глубокое сожаление. Украинские правоохранительные органы проводят расследование, и виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Следует подчеркнуть, что речь идёт о бытовом конфликте, не имеющем ни этнической, ни политической подоплёки», — сказал он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона стремится использовать подобные трагедии в пропагандистских целях, пытаясь посеять недоверие между Украиной и Азербайджаном: «Подобные дезинформационные шаги являются продолжением широкой кампании Москвы, направленной на разобщение наших стран и подрыв многолетнего сотрудничества. Россияне же используют не только какие-то бытовые инциденты, но и сами придумывают различные фейки для того, чтобы нарушить существующий политический и межнациональный баланс».

«Особо следует отметить, что Россия целенаправленно наносила удары по объектам компании SOCAR и другим предприятиям, в которые были вложены азербайджанские инвестиции. Это ещё раз подтверждает деструктивный характер российской политики, наносящей ущерб не только Украине, но и экономическим интересам её партнёров», — добавил политолог.

При этом собеседник подчеркнул, что Украина высоко ценит принципиальную позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу территориальной целостности его страны: «Он занял в этом смысле очень чёткую и принципиальную позицию, также и в отношении российской агрессии. Тут надо называть вещи своими именами».

«Мы признательны Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь и рассчитываем на дальнейшее углубление сотрудничества, включая перспективы в сфере военно-технического взаимодействия», — добавил Трюхан.

Он уверен, что Украину и Азербайджан связывают прочные отношения дружбы и взаимного уважения, и никакие внешние провокации не смогут поколебать эту основу.

«Что касается отношения украинцев к азербайджанцам, тут стоит отметить, что сотни и тысячи азербайджанцев воюют в украинской армии и они являются настоящими героями Украины. Никаких предубеждений и конфликтов нет, и в принципе быть не может. То, что случилось, — ни в коем случае не системность и не свидетельство нелюбви украинцев к азербайджанцам. Это далеко не так. Украина и Азербайджан, украинцы и азербайджанцы — это две дружественные страны и два дружественных народа. Мы ценим такие отношения. Нам с Азербайджаном делить нечего. В России же не уважают никого из окружающих и стремятся, чтобы все конфликтовали», — резюмировал Трюхан.