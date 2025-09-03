На днях в Киевской области произошел трагический инцидент — во время конфликта на местном рынке был убит гражданин Украины азербайджанского происхождения Фарман Рагимов, 1964 года рождения, а его сын Исмаил Рагимов, 1997 года рождения, получил огнестрельное ранение.

Причиной конфликта стал спор между покупателем и продавцом из-за цены на помидоры. Словесная перепалка завершилась тем, что бывший украинский военнослужащий открыл стрельбу.

Казалось бы, трагедия, пусть и вопиющая, имеет все признаки классической «бытовухи» — случайной и эмоциональной вспышки насилия, не несущей за собой политического или этнического подтекста. Однако российская пропагандистская машина не упустила случая использовать этот эпизод в своих целях.

В российских медиа и социальных сетях началась целая кампания по интерпретации конфликта как проявления «этнической нетерпимости» в Украине. «Почему Азербайджан молчит?» — возмущенно вопрошают пророссийские телеграм-каналы. «Почему в Баку не звучат протесты, как это было в случае с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге?» — вторят им российские пропагандисты.

Аналогия не только абсурдна, но и тупа до невозможности. И невооруженным взглядом видно, что подобное сравнение — лживое и манипулятивное.

Напомним, несколько месяцев назад в Екатеринбурге в результате необоснованной жестокости российских силовиков были убиты братья Сафаровы. Убийство носило явно спланированный характер и имело все признаки преступления, совершенного по этническому признаку. Однако вместо расследования и наказания виновных в России предпочли замолчать дело, и ни один из фигурантов не понес ответственности. Весьма вероятно, что убийцы в погонах за «доблесть» получили награды и повышения.

Есть старая поговорка: «Не путай Божий дар с яичницей». Именно этим сейчас занимается российская пропаганда, сравнивая две несравнимые истории: одну — случайную трагедию на украинском рынке, другую — системное, покрываемое властями преступление в России.

В Украине виновник задержан, идет следствие, и очевидно, что он не уйдет от наказания. Государственные органы не пытаются оправдать или замять дело, не лепят из убийцы героя и не играют на чувствах граждан ради политического эффекта.

В России — все наоборот. Никто из преступников в погонах не наказан, что вполне ожидаемо. Убиты азербайджанцы — люди «второго сорта». Поэтому неудивительно, что азербайджанская общественность бурно отреагировала на убийства в России — с протестами, заявлениями, запросами со стороны депутатов и правозащитников. И столь же логично, что в случае с Киевской областью реакция была сдержанной: украинская сторона действует прозрачно и в рамках закона.

Тем временем, используя грязные методы, российские пропагандисты не упускают случая разыграть «крапленую карту» — посеять вражду между народами, которые не только сохраняют добрососедские отношения, но и развивают конструктивное сотрудничество.

Украина и Азербайджан — две независимые страны, которые укрепляют связи в экономике, транспорте, энергетике и международной политике. Это, очевидно, не устраивает Кремль.

Поэтому и предпринимаются попытки расколоть эти отношения на почве якобы «национальных обид» или «неуважения к диаспоре». Но, к сожалению для пропагандистов, все эти попытки тщетны.

Таким образом, пока в Украине соблюдается закон и правосудие, в России пропаганда подменяет собой и суд, и следствие, и даже здравый смысл. Пока в Украине убийца арестован, в России убийц прикрывают. Пока в Украине трагедию рассматривают как уголовное дело, в России раздувают этническую ненависть.

Попытки российских пропагандистов вбить клин между Украиной и Азербайджаном обречены на провал. Потому что, в отличие от кремлевских манипуляторов, в Баку и Киеве умеют различать правду и ложь, случайное и системное, бытовое и политическое.

И самое главное — в отличие от Москвы, здесь не делают из человеческой трагедии инструмент политической игры.