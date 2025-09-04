США не намерены выводить свои войска из Польши — об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Вашингтоне в среду, 3 сентября, своего недавно избранного польского коллегу Кароля Навроцкого. Трамп добавил, что американское военное присутствие в Польше может быть даже увеличено, «если поляки этого захотят», пишет DW.

«Мы никогда не рассматривали возможность вывода войск из Польши. Мы рассматриваем это в отношении других стран, но мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя», — сказал глава Белого дома. Трамп также заявил, что отношения между Вашингтоном и Варшавой всегда были крепкими, но «сейчас они лучше, чем когда-либо».

Навроцкий прокомментировал итоги встречи так: «Трамп дал Польше гарантии безопасности и подчеркнул наше сотрудничество как союзников в военной сфере, это большой успех». Польский президент сообщил, что обсудил со своим американским коллегой конкретные предложения по увеличению американского военного присутствия в Польше. Навроцкий также пригласил Трампа посетить Варшаву, дата этого предполагаемого визита пока не определена.

В настоящее время в Польше размещено около 10 000 американских солдат. 22 февраля тогдашний президент страны Анджей Дуда после переговоров с Трампом в США заявил, что американские войска не будут выведены из Польши, и их численность может быть даже увеличена. «Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши — это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США», — сказал Дуда.