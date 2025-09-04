Военный парад, состоявшийся 3 сентября 2025 года в Пекине и приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны, стал одним из наиболее заметных международных событий года. Его значение выходит далеко за рамки демонстрации вооружений: парад выступил как символ национальной консолидации, инструмент внешнеполитического позиционирования и одновременно зеркало мировых геополитических процессов. В условиях усиливающегося соперничества ведущих держав, неопределённости международной системы и дискуссий о новой архитектуре безопасности Китай показал не только военную мощь, но и способность собирать вокруг себя широкий круг иностранных гостей, формируя образ самостоятельного центра силы.

На параде был представлен широкий спектр вооружений, включая как модернизированные образцы, так и принципиально новые разработки, продемонстрировавшие технологический прогресс китайского военно-промышленного комплекса. Особое внимание привлекли межконтинентальные баллистические ракеты DF-61 и DF-5C, способные поражать цели на дальности до 20 тысяч километров и являющиеся важнейшей частью китайской системы стратегического сдерживания. Их демонстрация имела не только военный, но и политический подтекст: Пекин показал, что способен поддерживать ядерный паритет и обеспечивать безопасность страны на глобальном уровне.

Завершением картины ядерного щита стала ракета подводного базирования JL-3, позволившая Китаю впервые публично продемонстрировать полноценную ядерную триаду — системы доставки ядерного оружия по суше, морю и воздуху. Этот шаг имел серьёзное символическое значение, выводя страну в число немногих держав, обладающих столь комплексными средствами стратегического сдерживания.

Не менее важным элементом стали гиперзвуковые комплексы YJ-15, YJ-17 и YJ-20, способные преодолевать современные системы ПРО. Их появление вызвало особый интерес наблюдателей, поскольку именно гиперзвуковое оружие сегодня рассматривается как один из ключевых факторов изменения глобального военного баланса.

Парад показал, что Китай уделяет всё больше внимания асимметричным средствам вооружённой борьбы. Были представлены образцы лазерного и микроволнового оружия, в том числе судовой лазер LY-1, которые потенциально способны изменить характер противовоздушной и противоракетной обороны.

Не менее значимыми стали автономные беспилотные платформы: дроны, надводные и подводные беспилотные аппараты, а также роботизированные системы наподобие «робособак». Эти разработки демонстрируют намерение Пекина внедрять элементы искусственного интеллекта и автономных технологий в военную сферу, что со временем может радикально изменить характер ведения войны.

Наряду с этим в параде впервые участвовали формирования, отвечающие за кибер-, космическое и информационное направления. Тем самым Народно-освободительная армия КНР подчеркнула переход к цифровому этапу развития, где ключевым ресурсом становится не только вооружение в традиционном понимании, но и контроль над информационным пространством и киберсферой.

Состав иностранных гостей был достаточно широким. Помимо лидеров России и Северной Кореи, в Пекине присутствовали руководители Южной Кореи, Азербайджана, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ирана, Кубы; были на нём ряд европейских лидеров и руководители других государств. Это подчёркивает, что парад не был замкнутым мероприятием «оси авторитарных лидеров», как пытались представить некоторые западные СМИ. Напротив, он стал площадкой, где Китай показал своё умение выстраивать контакты как с близкими союзниками, так и с более умеренными партнёрами.

Для внутренней аудитории парад стал фактором национальной консолидации. Он укрепил патриотические настроения, подчеркнул преемственность с победой во Второй мировой войне и подтвердил легитимность руководства, выступающего гарантом безопасности страны.

Во внешнеполитическом плане парад выполнял сразу несколько функций. Во-первых, он стал демонстрацией военной мощи и технологического прогресса, призванной сдерживать потенциальных противников и укреплять позиции Китая в переговорах. Во-вторых, широкое присутствие иностранных делегаций показало способность Пекина привлекать к себе внимание и выстраивать диалог с различными регионами мира. В-третьих, парад был адресован США и их союзникам как напоминание о том, что Китай готов к многополярной архитектуре международной безопасности и обладает средствами для её обеспечения.

Для Азербайджана присутствие президента Ильхама Алиева на военном параде в Пекине имело стратегическое значение, выходящее за рамки протокольного участия. В условиях, когда страна активно развивает собственный военно-промышленный комплекс и стремится диверсифицировать источники поставок вооружений, наблюдение за масштабной демонстрацией китайского арсенала стало важной возможностью для оценки перспектив сотрудничества. Представленные на параде образцы вооружений — от межконтинентальных баллистических ракет до систем противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных аппаратов, лазерного и микроволнового оружия — подтвердили стремительный рост технологического потенциала Китая. Для Баку, уже имеющего опыт военного взаимодействия с Турцией, Израилем, Россией и Пакистаном, подобное событие стало шансом рассмотреть Пекин как ещё одного перспективного партнёра в сфере военных технологий.

В целом парад в Пекине 2025 года стал многослойным событием, сочетающим в себе военную демонстрацию, дипломатический спектакль и инструмент внутренней мобилизации. Он показал технологический прогресс китайской армии, способность страны консолидировать общество и одновременно укрепил образ Китая как самостоятельного глобального игрока. Ключевым выводом является то, что это мероприятие нельзя сводить к клише о «союзе автократов»: перед нами был тщательно выстроенный акт политической коммуникации, отражающий современный баланс сил в мире и усиливающий позиции Китая как центра притяжения в условиях многополярности.