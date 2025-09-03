Китай впервые продемонстрировал на параде в Пекине полноценную ядерную триаду — стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования.

Среди новинок — шесть комплексов ПВО, включая HQ-19 и HQ-29, а также межконтинентальная жидкостная ракета DF-5C с радиусом поражения, охватывающим всю планету. Как подчеркнул комментатор парада, это ключевой элемент стратегического сдерживания и гарантия безопасности.

В финале, в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, в небо выпустили 80 тысяч голубей мира.