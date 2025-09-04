Старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси заявил, что стратегическое расположение Казахстана становится всё более значимым для Вашингтона. По его словам, в стране обнаружено 19 из 50 критически важных минералов, утверждённых Минвнутренних дел США, а также около 5000 неразведанных месторождений.

Инвестиции в переработку сырья будут зависеть от простоты получения разрешений, предсказуемости законодательства и налоговой политики. Чокси подчеркнул, что эти ресурсы открывают «огромные возможности» для развития сотрудничества Казахстана и США в сферах экономики и технологий.