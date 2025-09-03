Израиль, предположительно, активизировал строительство на объекте, связанном с его ядерной программой. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на спутниковые снимки, изученные аналитиками.

Работы ведутся в Ядерном исследовательском центре имени Шимона Переса в пустыне Негев недалеко от Димоны.

Семь экспертов, изучивших фотографии, сделанные американской компанией Planet Labs PBC 5 июля, считают, что активность может указывать на возможное движение Израиля к созданию ядерного оружия. Они обратили внимание на близость объекта к реактору в Димоне, который не связан с гражданской энергетикой.

По оценкам экспертов, там может возводиться новый реактор или сооружение для сборки ядерного оружия. Однако из-за секретности вокруг программы трудно сделать точные выводы.