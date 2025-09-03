Россия готовит похищенных украинских детей к службе в армии. Об этом говорится в сообщении британской разведки.

По ее данным, более 19,5 тысячи детей были принудительно переселены в Россию и Крым, а по некоторым источникам общее число депортированных достигает 35 тысяч. Около 6 тысяч несовершеннолетних, по оценкам, прошли через сеть «перевоспитательных лагерей», откуда их направляют в военные учебные центры по мере взросления.

Разведка отмечает, что российское руководство, по крайней мере, частично, «рассматривает похищенных украинских детей как потенциальный источник как текущего, так и будущего персонала для российской армии».