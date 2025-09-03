Россия еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска с юго-востока и завершить конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И, должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, почти дословно, «теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам», — сказал он.

Глава РФ добавил, что если урегулировать ситуацию мирным путем не удастся, России придется решать задачи военным способом.