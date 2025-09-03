Президент США Дональд Трамп сразу после начала парада написал пост в Truth Social, обвинив Россию, Китай и КНДР в планировании заговора

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови“, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу», — заявил он.

Он также пожелал лидеру КНР и китайскому народу провести «прекрасный праздничный день».

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил Трамп.