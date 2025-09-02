В интервью журналисту Скотту Дженнингсу президент США Дональд Трамп прокомментировал предположения о возможном формировании «оси» против Вашингтона со стороны Китая и России. Поводом для вопроса стали встречи в Тяньцзине и Пекине с участием лидеров ряда стран, сообщает BBC.

Трамп заявил, что такие разговоры его «не беспокоят вообще», подчеркнув уверенность в военном превосходстве США. По его словам, американская армия — «самая сильная в мире», поэтому Китай и Россия не решились бы использовать свои силы против Соединённых Штатов.