Франция готовится к «большой войне». Больницам поручено подготовиться к возможному вооруженному конфликту в Европе уже к марту 2026 года. Об этом сообщает Le Figaro.

Французские власти распространили среди региональных агентств здравоохранения инструкции по подготовке к возможному вооружённому конфликту. Документ предусматривает:

К марту 2026 года открыть медицинские центры возле транспортных узлов — автовокзалов, железнодорожных станций и портов; обеспечить готовность каждого центра принимать до 250 раненых в пиковый период; предусмотреть лечение около 100 пациентов в течение двух месяцев; поручить руководителям больниц освобождать койки для военных даже в ущерб гражданским пациентам.

Эти меры сопровождаются созданием стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовкой персонала для работы при массовом поступлении раненых. Аналогичные шаги ранее предприняла Великобритания, где весной 2025 года был разработан обновлённый план действий на случай конфликта.