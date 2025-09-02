Лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что если SDF/YPG не выполнят соглашение с Дамаском, совместная военная операция Анкары и Дамаска станет неизбежной.

Напомним, 10 марта власти Сирии объявили о подписании соглашения об интеграции SDF в государственные институты. Несмотря на официальные заявления о готовности выполнять договоренности, на практике SDF подает противоречивые сигналы.

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа ранее отметил, что Сирия, SDF, США и Турция достигли взаимопонимания относительно соглашения. «Если эти четыре ключевых игрока на северо-востоке Сирии достигли договоренности, то оно должно быть реализовано», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что соглашение рассчитано на выполнение до конца года и выразил оптимизм по поводу решения вопроса в течение нескольких месяцев.