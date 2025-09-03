Армянский журналист, блогер, автор инфоплатформы «В центре объектива» Роман Багдасарян в интервью Minval Politika рассказал о настроениях в Армении относительно вырисовывающихся контуров мира в регионе и усилий США в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также затронул ряд других моментов актуальной региональной повестки.

— Как в Армении общественность реагирует на реализацию мирных инициатив с Азербайджаном? Армяне готовы к миру?

— Общественность в Армении реагирует очень хорошо на реализацию мирных инициатив с Азербайджаном. Думаю, что примерно 90% хотят мира и, конечно, приветствуют мирные усилия. Что касается остальной массы, которая негативно высказывается, то это, как правило, оппозиция, или те, кто являются просто безалаберными людьми, не понимающими того, как дорого стоит мир.

— Что можете сказать о группе реваншистов, настроенных крайне агрессивно?

— Что касается численности таких представителей, то это не может вызывать опасений, поскольку это партия «Дашнакцутюн», карабахский клан, а их число достаточно ограниченно. Дашнакская верхушка сейчас ведет себя тихо. Если обратить внимание на то, как жестко премьер-министр Армении сейчас ставит всех на место, думаю, не стоит беспокоиться в отношении этих людей, поскольку государство в силе все это пресекать.

— Как, по-вашему, Пашинян должен решить вопрос с агрессивно настроенными силами?

— Думаю, что с ними надо обращаться настолько жестко, насколько это представляется возможным, потому что по-другому они не понимают. Это так.

— Что для Еревана означает установление дипотношений с Исламабадом?

— Долгое время Пакистан был государством, который не признавал Армению. Вообще считаю, что со всеми странами надо налаживать контакты, общаться. Армения, насколько я понимаю, окончательно для себя решила взять нейтральный статус, не вмешиваться ни в какие конфликты, спорные ситуации, что является наиболее верным решением со стороны нашего премьера.

— В настоящее время наблюдается напряженность между Баку и Москвой. Как это влияет на общую обстановку в регионе и мешает ли мирному процессу между Баку и Ереваном?

— Напряженность между Москвой и Баку уже никак не будет оказывать влияние на отношения между Арменией и Азербайджаном, потому что обе стороны для себя четко определили, что мы сами между собой решаем, что для нас хорошо, и что для нас плохо. У Пашиняна достаточно сил, возможностей и ресурсов, чтобы пресечь любые поползновения со стороны той же России, которая захочет что-то обострить или накалить.

— Угрозы силового сценария, которые исходят от России в адрес Азербайджана, могут плавно перекинуться и на Армению?

— Да, силовые сценарии могут перекинуться на Армению. Не стоит забывать о том, что у России есть такая структура, как ФСБ, у которой всегда есть какие-то заготовки на сегодня, на месяц и на годы вперед, рассчитанные на всякий расклад ситуации. Самого страшного можно ожидать от этого государства и от этой структуры.

— Как оцениваете мирные усилия Вашингтона и реакцию России на вашингтонские договоренности?

— Высоко оцениваю мирные усилия Вашингтона. Можно сколько угодно подшучивать над Трампом, смеяться, но весь мир так или иначе выполняет его указания и боится прекращения торговых отношений с США, санкций, все опасаются повышения пошлин и тарифов. Вашингтон – это мощная сила, которая имеет влияние на весь мир. Для нас Вашингтон в тысячу раз лучше Москвы, которая сама не уважает территориальную целостность своих соседей. При подобном раскладе какое она тогда имеет право и отношение к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном?

— Какое значение имеет народная дипломатия в мирном процессе?

— Роль народной дипломатии очень высока. Из того, что делают Алиев и Пашинян, часть этого – наша работа, работа тех, кто активно призывал к миру. Так или иначе и армянские, и азербайджанские чиновники обязательно следят за реакцией народа, за тем, что он говорит, чего хочет. Я в этом убежден. Поэтому народная дипломатия и гражданское общество — крайне важный момент в этом мирном контексте.