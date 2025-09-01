Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовящихся планах по отправке войск ЕС в Украину. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Писториус подчеркнул, что у Евросоюза нет полномочий для развертывания вооружённых сил и призвал воздержаться от публичного обсуждения подобных инициатив до начала мирных переговоров.

«ЕС не имеет ни полномочий, ни компетенции для развертывания войск. Я бы воздержался от подтверждения или комментариев подобных идей», — отметил министр.

По его словам, открытое обсуждение таких вопросов «совершенно неправильно». «Я считаю, что обсуждать это публично на данный момент совершенно неправильно», — подчеркнул Писториус.