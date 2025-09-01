Гуманитарная помощь, отправленная из Азербайджана, прибыла в Украину.
«Сегодня гуманитарная помощь в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 11 августа 2025 года, прибыла в Украину и была передана посольством Азербайджана в Киеве официальным лицам из Министерства энергетики Украины. Она содержит электрооборудование для поддержки энергетического потенциала Украины».
Об этом в соцсети Х написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.
Today the humanitarian aid in line with the Decree of President of Azerbaijan dated 11 August 2025 reached Ukraine and has been handed over by @AzEmbUkraine to Ukrainian officials from @MinEnergy_ua. It contains electrical equipment to support Ukraine’s energy capacity. 🇦🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/ncwTVnFrgj
— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) September 1, 2025