Канцелярия турецкого лидера представила детали переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По сообщению канцелярии, Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. «Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и продолжит вносить свой вклад в этот процесс», — говорится в заявлении.

Кроме того, турецкий президент отметил, что «идет оценка шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией».