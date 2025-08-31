На данный момент подсчитано, что так или иначе, конечно, не разрушено, но выведено из строя, остановилось примерно 13% нефтеперерабатывающих мощностей. Это очень и очень много.

Об этом заявил российский пропагандист, журналист, общественный и политический деятель, писатель-футуролог и публицист, член Федерального совета «Партии Дела» Максим Калашников.

Журналист бьёт тревогу: бензина не хватает в Приморском крае. Ранее подобные проблемы наблюдались и в Хабаровском крае, а в Крыму зафиксирован дефицит топлива. Аналогичная ситуация складывается и в Приморье.

Причина — августовские удары украинских дронов по НПЗ. По словам Калашникова, выведено из строя около 13% нефтеперерабатывающих мощностей страны. Это уже критично для экономики.

В то время как власти уверяют, что ситуация под контролем, страна стремительно катится к топливному кризису, который затронет каждого.