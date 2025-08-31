Лидер Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат выступил с жестким заявлением после гибели премьер-министра правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Аль-Машат обвинил Израиль в атаке и пригрозил «мрачными днями» в ответ. «Вас ждут мрачные дни. Мы будем отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не почувствуете себя в безопасности», — подчеркнул он.

Кроме того, аль-Машат обратился к иностранным компаниям, ведущим деятельность в Израиле, с предупреждением покинуть страну «пока не стало слишком поздно».