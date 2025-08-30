Литва установила инженерные заграждения — так называемые зубы дракона — на дорогах в районе неиспользуемых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Калининградской областью и Беларусью. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

«Данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии», — приводятся в сообщении слова командующего ВС генерала Раймундаса Вайкшнораса.

«Мы начинаем с тактического уровня — установки на границе инженерных заграждений, которые затем станут частью масштабного сценария укрепления обороны», — отметил генерал. Под контрмобильностью военные Литвы подразумевают использование инженерных средств противодействия движению подразделений вероятного противника.

Заграждения стоят непосредственно на дороге. На действующих КПП их разместили рядом с проезжей частью так, чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение.