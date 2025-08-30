Пассажирский железнодорожный рейс Баку–Агдам–Баку, которым сегодня были перевезены первые пассажиры, кроме повышения доступности общественного транспорта в Карабахском экономическом районе, внесёт важный вклад в социально-экономическое возрождение Агдама и окружающих районов, расширение транспортных возможностей Азербайджана в этом регионе и в реализацию программы «Великое возвращение».

Об этом заявил заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ниджат Гулиев на мероприятии, посвящённом запуску поезда Баку–Агдам.

«Восстановление железнодорожной инфраструктуры на освобождённых территориях не ограничивается железной дорогой Барда–Агдам. В продолжение этой линии уже начато строительство железной дороги Агдам–Ханкенди. 3 июля этого года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Этот комплекс, как и здание, которое вы видите здесь, будет оснащён самой современной инфраструктурой, инновационными технологиями и цифровыми решениями, здесь будут созданы самые лучшие условия для пассажирских перевозок. Открытие железной дороги Агдам–Ханкенди и Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса планируется к концу 2026 года», — отметил он.