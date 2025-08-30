Президент США Дональд Трамп считает необходимым разместить в Украине после окончания войны китайские войска в качестве миротворцев, сообщила в пятницу, 29 августа, газета Financial Timesсо ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе обсуждений. Утверждается, что таким образом Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина.

По словам собеседников издания, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Трамп предложил попросить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.

В Белом доме отрицают, что такая идея обсуждалась. «Это ложь», — заявил FT высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Как отмечает газета, российская сторона впервые подняла вопрос о китайских миротворцах в контексте рамок гарантий безопасности во время первых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. По данным издания Axios, Путин упомянул Китай в качестве одного из возможных гарантов безопасности Украины на встрече с Трампом на Аляске 15 августа.