Президент США Дональд Трамп планирует отменить пакет иностранной помощи на сумму почти 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что эти расходы уже были одобрены американским конгрессом.

Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Трамп намерен подать в конгресс запрос об отмене финансирования иностранной помощи и миротворческих операций незадолго до конца финансового года.

Такая процедура позволит обеспечить истечение срока использования денег до того, как законодатели успеют ответить на обращение президента.