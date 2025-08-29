В Азербайджане число выезжающих в Россию сократилось более чем на четверть. Как сообщает Minval, согласно данным Государственного комитета статистики, в прошлом месяце за рубеж отправились 1 млн 188,9 тыс. человек.

Особенно резко упал поток поездок в Россию — минус 28,5%.

Как прокомментировал Minval эксперт в области туризма Джейхун Ашуров, тенденция к сокращению поездок носит обоюдный характер. Из России также стало меньше приезжать россиян. В Азербайджан в основном едут те, кто имеет здесь родственные связи.

«Причиной спада поездок послужило напряжение после крушения борта AZAL, а также аресты и преследования представителей азербайджанской диаспоры. Всё это, конечно же, в определённой степени сказалось на численности поездок в Россию. Азербайджанцы в основном едут в Россию, чтобы навестить там родственников, а также с деловой целью. Видно, что в последнее время люди не хотят рисковать и поэтому стараются как можно реже ездить туда. Ещё одной причиной можно назвать ужесточение миграционных правил, введённых Россией в последнее время», — сказал Ашуров.

По данным всё того же Госкомстата, в июле 40,6% выехавших за рубеж азербайджанцев посетили Турцию, 15,7% — Россию, 11,2% — Грузию, 8,9% — Иран, 23,6% — другие страны. Среди путешественников 64,7% были мужчины и, соответственно, 35,3% — женщины.