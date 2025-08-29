Украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам выявили серьёзные уязвимости страны-агрессора и приведут к ряду последствий: дефициту бензина, росту инфляции и дальнейшей макроэкономической нестабильности. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

27 августа правительство России объявило о продлении запрета на экспорт бензина: для производителей до 30 сентября, для непроизводителей — до 31 октября. Такой шаг объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок, где уже наблюдается дефицит топлива.

Уже 28 августа Генштаб Украины сообщил о новых ударах дронами по российской нефтяной инфраструктуре. Подразделения СБУ и Сил специальных операций поразили Куйбышевский НПЗ в Самарской области, перерабатывающий около семи миллионов тонн сырья в год. Также под удар попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае, мощностью 6,25 миллиона тонн, который имеет стратегическое значение для обеспечения топливом российской армии.

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что оба предприятия являются ключевыми для функционирования военной машины РФ.

ISW указывает, что Россия сталкивалась с дефицитом бензина и раньше, периодически запрещая его экспорт с 2022 года. Однако новые атаки Украины резко усилили проблему: цены на бензин растут по всей России и на оккупированных территориях.

Аналитики прогнозируют, что дефицит топлива приведёт к росту потребительских цен и увеличению расходов бизнеса, что ускорит инфляцию и усилит макроэкономическую нестабильность в стране.

Напомним, в ночь на 28 августа в нескольких регионах России прогремели взрывы: под атаками снова оказались НПЗ в Самарской области и Краснодарском крае.