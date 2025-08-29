Это случилось неожиданно. Наташа шла по улице, как её шокировал флаг Азербайджана. Её мир, до этого красочный и радужный, погрузился во мрак. И во всём «виноват»… наш флаг.

Азербайджанский флаг просто развевался на летнем ветру, и в нём было что-то тревожное для Наташи. Красный, зелёный, синий — резко сочетающиеся цвета, полумесяц и восьмиконечная звезда. Символы чужие, незнакомые. И сердце Наташи почему-то дрогнуло. Наталию, которую передёрнуло (а она является исполнительным директором фонда «Историческая память», то есть Наталией Серюкиной), взгляд на наш флаг ввёл в ступор.

Итак, она пишет в телеграм-канале: «На прошлой неделе по дороге в Бердянск видела флаг Азербайджана у Мемориала Славы на Самбекских высотах. Это на выезде из Ростова-на-Дону. Надеюсь, его уже убрали».

Вы знаете, проблема не в Наталии. Мы живём в мире, который кажется нам понятным. Мы строим стены из привычек, новостей, алгоритмов. Мы знаем, где «свои», а где «чужие». Мы учимся распознавать опасность по лицам, словам, даже по акценту. А потом однажды идёшь по улице — и вдруг флаг. И всё, что ты считал нормой, слегка сдвигается с места.

Флаг — это символ. Он говорит: «Мы здесь, у нас есть голос, честь и достоинство». И никто отнять их не может никогда. Даже Наташа тоже.

Проблема Наташи в том, что она выросла в типичном постсоветском городе. В школе ей преподавали историю России, немного — про Европу. Про Азербайджан она знала разве что по советским мультфильмам и новостям. И то — через призму чужих интерпретаций. В её голове «Кавказ» был собирательным образом: горы, шашлык, музыка — и, конечно, стереотипы. Никто не учил её распознавать в этих людях — людей. Не учил понимать их культуру, традиции, чувства.

И неудивительно, что, увидев флаг, Наташа испугалась. Не потому, что флаг опасен. А потому что её научили бояться всего, чего она не понимает.

Есть ещё один важный момент: Наталия, рассуждая о южных регионах России, забыла упомянуть, казалось бы, незначительный, но на деле весьма примечательный нюанс. А именно — армянский фактор.

В южной полосе России армяне — не гости. Почти хозяева. И этот момент Наташу не коробит.

В Ростовской области, особенно в городе Ростов-на-Дону, армяне составляют одну из крупнейших диаспор. По разным оценкам, численность армян в регионе превышает 100 тысяч человек. Они представлены в бизнесе, культуре, образовании и даже местной политике. И в понимании вышеупомянутой дамы — это в порядке вещей. А вот азербайджанский флаг вызывает у неё идиосинкразию.

Да, армяне в России, как правило, не выдвигают территориальных претензий. Но это пока. Сегодня Наталия не замечает главного: ведь армянский аппетит на чужие земли никуда не делся. И кто даст гарантии, что свой «Карабах» не возродится в России?

Для тех, кто подзабыл: Карабахский конфликт — это был не просто спор между Азербайджаном и Арменией за территорию. Это этнический, культурный и политический конфликт, где основную роль сыграли не армии, а ничем необоснованные армянские амбиции.

И если кто-то считает, что нечто подобное невозможно в российской глубинке, — пусть оглянется на опыт других регионов: от Кондопоги до Пугачёва, от Сагры до Баксанского района. Межнациональные конфликты в России происходили и происходят. Их пытаются тушить, замалчивать, подавлять, но корень проблемы — не в драке или бытовом конфликте. Он — в отсутствии реальной интеграции.

И если говорить кратко: пока Наталия боится азербайджанского флага, российский «Карабах» не за горами.