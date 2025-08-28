Сегодня, 28 августа, украинские военные атаковали малый ракетный корабль России проекта 21631 «Буян-М», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр». Попадание зафиксировано на видео, сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным разведки, операция проводилась в Азовском море неподалёку от временно оккупированного Крыма. Бойцы спецподразделения ГУР «Призраки» ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, после чего спецназовцы атаковали борт корабля.

В результате российский ракетный носитель «Калибров», находившийся в районе Темрюкского залива, получил повреждения и был вынужден покинуть место боевого дежурства.