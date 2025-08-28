Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывание Биньямина Нетаньяху о признании «геноцида армян» не связано ни с интересами Армении, ни с интересами армянского народа.

По его словам, важно понимать, хотят ли в Ереване, чтобы эта тема сводилась к случайной или ошибочной формулировке в интервью.

Пашинян заявил, что не хочет превращать тему признания геноцида армян в «разменную монету» чужих геополитических игр и призвал общество сосредоточиться на интересах государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неожиданно впервые признал «геноцид армян». В подкасте Патрика Бет-Дэвида его спросили, почему Израиль до сих пор не признал «турецкий геноцид армян, ассирийцев и греков». Нетаньяху ответил: «Я только что это сделал. Пожалуйста».