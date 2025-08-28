Азербайджан в январе-июне 2025 года экспортировал в Турцию 5 млрд 791.89 млн кубометров газа, что на 1,96% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

При этом из общего объема экспорта газа из Азербайджана 5 млрд 520,98 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 270,91 млн кубометров — на спотовой основе.

В июне объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 19,83 млн кубометров, что на 2,3% выше, чем годом ранее. При этом 922,57 млн кубометров газа составил экспорт на долгосрочной основе, 97,26 млн кубометров – по спотовому механизму.

По объемам поставок в июне Азербайджан занял первое место (32,19% в общем объеме поставок в Турцию). На втором месте была Россия, на долю которой пришлось 30,63% всех поставок, на третьем – Иран (22%), на четвертом – Алжир (8,77%), на пятом — Туркменистан (3,26%), на шестом – США (3,15%).

В июне поставки газа в Турцию осуществлялись из шести стран: Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана — трубопроводами, США и Алжира — СПГ. Поставки газа из Туркменистана в июне составили 103,7 млн кубометров.