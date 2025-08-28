Взрыв произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Али Велиева Низаминского района города Баку, в результате которого житель квартиры Мугамов Теймур Муса оглу, 1987 года рождения, получил различные телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативно-спасательной операции, проведенной силами МЧС, гражданин был спасен и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В целях безопасности жильцы соседних квартир были эвакуированы.